Estate 2025, Forte Village: altissima occupazione, tante riconferme

S. Margherita di Pula, 22 lug. (askanews) – Il Forte Village di S. Margherita di Pula è uno dei più celebri resort in Italia, capace da anni di interpretare la vacanza per le famiglie in maniera che poi ha fatto scuola. Ed è anche un luogo che può dare il polso di come sia sta sviluppando l’estate 2025 del turismo nel nostro Paese.

“Fin dall’apertura di inizio di marzo – ha detto ad askanews Magno Cristiani, Resident Manager del Forte Village – si è segnata subito una stagione all’insegna di un’altissima occupazione con una clientela internazionale, dove non solo il mercato leisure si sta confermando come il mercato di riferimento per la nostra struttura in termini occupazionali, ma anche il mercato degli eventi ha manifestato un importante incremento rispetto agli anni precedenti.

Tra le caratteristiche del resort c’è quella di offrire anche grandi eventi di spettacolo, come concerti internazionali che si tengono alla Forte Arena, ma pure di diversificare l’offerta attraverso, per esempio, un Nature Park riservato agli ospiti e un’offerta culinaria in evoluzione, che quest’anno ha visto, tra le altre novità, il ritorno di Carlo Cracco con un suo ristorante all’interno della struttura.

“Noi ci rendiamo conto – ha aggiunto Cristiani – che se prima l’essere hotellerie era basato principalmente su un’offerta di camera e di servizi base, oggi quello che ruota intorno alle 24 ore dell’ospite, quindi all’esperienza dell’ospite, è fondamentale nella scelta della destinazione, ma soprattutto nel fatto che il cliente anno dopo anno si riconferma la struttura come meta preferita. Noi in luglio e agosto vantiamo una percentuale di repeat client molto elevata che in alcune settimane supera pure il 50%. Quindi per noi è una grande conferma, un segno di stima e di apprezzamento del lavoro che abbiamo fatto in tutti questi anni”.