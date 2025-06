Estate 2025, ricavi turismo +8%, "Viaggiatori cercano esperienze"

Milano, 26 giu. (askanews) – La stagione turistica per eccellenza è iniziata è appena iniziata, ma è già possibile tracciare un primo bilanci per capire come sta andando questa estate per il comparto dei viaggi. Ne abbiamo parlato con Pier Ezhaya, direttore generale Tour Operating di Alpitour World.

“L’estate – ha detto Ezhaya ad askanews – si sta delineando molto positivamente con una crescita dei ricavi dell’8% sul già positivo 2024 che aveva confermato la grande voglia, la grande passione degli italiani per le vacanze, per i viaggi.

Indubbiamente la situazione geopolitica ha degli effetti sul spostamento delle persone, le guerre non fanno mai bene a nulla in generale ma tanto più al turismo e purtroppo qualche impatto lo stiamo vedendo soprattutto sui Paesi del Nord Africa. Anche se l’Egitto non è assolutamente mai entrato in questo conflitto, anzi è assunto una posizione molto neutrale, qualche cliente riprogramma il viaggio in Egitto o più avanti nel tempo o sposta la propria meta su destinazioni del Mediterraneo”.

Ma quali sono le mete preferite in questo 2025? “Il Mediterraneo fa sempre la parte del Leone – ci ha risposto il manager – quindi Grecia, Spagna e Italia. E molto bene va anche l’East Africa: Kenya, Tanzania, Madagascar e il Giappone che è una meta molto amata dagli italiani e quindi viene scelta come vacanza per un tour delle città più belle”.

Le vacanze estive sono poi anche un momento per ragionare su quella che è la domanda che viene dai turisti e che spesso si modifica insieme alla società. “Si cercano esperienze, esperienze autentiche – ha aggiunto Ezhaya – il vero lusso risiede nel fare cose esclusive, noi abbiamo lanciato anche alcune idee per far vivere veramente delle vacanze molto particolari in nostro clima: mi piace citarne una su tutte. A New York, quando si va a visitare il MoMA, il Museo di arte moderna, delle icone della città, noi diamo la possibilità di visitarlo quando è chiuso. Quindi lo si vede con pochissime persone, si può godere delle Ninfee di Monet o della Notte stellata di Van Gogh in assoluta tranquillità con una esperienza veramente autentica”.

E tra le novità proposte da Alpitour World c’è anche una polizza sul maltempo. “Noi abbiamo realizzato questa polizza – ha concluso Pier Ezhaya – che a seconda della quantità di giorni di pioggia che il turista può incontrare in vacanza, prevede un rimborso delle notti effettuate e quindi probabilmente non risolve la fruizione della vacanza, ma se non altro compensa l’eventuale investimento fatto a destinazione. È una sorta di protezione che tende ad assicurare appunto la grossa spesa che spesso i clienti e i turisti investono per fare una vacanza importante”.