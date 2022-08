Estate: il coffeur dei vip, 'summer look? Mollette di strass per uomini e donne'**

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – Look estate 2022, capitolo capelli. Unica la parola d'ordine: lunghi se curati ed accessoriati. Ne parla con l'Adnkronos l'hair stylist Roberto D'Antonio, coiffeur dei vip della Capitale, che detta la linea: "Lunghi o corti poco importa, ma d'obbligo è sciacquarli sempre con acqua dolce, idratarli, spuntarli, magari colorarli per le più giovani puntando sull'effetto bagnato, come fossero uscite dal mare e sugli accessori…

Fasce, mollette, diademi, cerchietti….Per le ragazze tanti accessori…".

"La sera le donne con capelli lunghi li raccolgano per stare in ordine", suggerisce il Coiffeur che, sfatando il luogo comune del corto per le over 50, afferma: "I capelli vanno tagliati se non sono curati, se sono rovinati, non per l'età". E gli uomini? "Tutti gli uomini, eterosessuali compresi, devono puntare sugli accessori. Mollette di strass, come quelle proposte da Dolce & Gabbana, soprattutto se i capelli sono lunghi.

Dopo tanto tempo passato in casa, prigionieri della pandemia è carino che anche loro possano truccarsi, pettinarsi e indossare un po' di trucco sugli occhi, come kajal nero o blu, che rende accattivante il look dei giovani che si vogliono divertire".