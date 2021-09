Estate in Diretta, reazione inaspettata: “Non le interessa quello che faccio io”

Nel corso dell'ultima puntata della trasmissione Estate in diretta, in onda venerdì 10 settembre, un'intervistata ha chiuso la porta in faccia all'inviata.

Nel corso dell’ultima puntata della trasmissione Estate in diretta, andata in onda venerdì 10 settembre, un’intervistata ha chiuso la porta in faccia all’inviata. Ecco cosa è successo.

Nel corso dell’ultima puntata della trasmissione Estate in diretta, condotta da Roberta Capua e Gianluca Semprini, si è tornati a parlare della morte di Laura Ziliani.

Il corpo della vigilessa di 55 anni, ricordiamo, è stato rinvenuto nelle acque di un torrente situato in prossimità di Temù, in Vallecamonica.

Come spiegato in studio, sono “Indagate per omicidio volontario e occultamento di cadavere due delle figlie, Paola e Silvia di 28 e 19 anni”.

Estate in diretta, la reazione della signora Marisa

L’inviata del programma Estate in Diretta ha intervistato la signora Marisa, mamma di Laura Ziliani e nonna delle due ragazze. La signora ha affermato: “La vita è fatta di verità e di persone, io la verità la so ma non la dico. Consideri io non sono una parente qualunque, sono sua madre”.

Quando la giornalista del programma ha chiesto come sia il suo rapporto con le nipoti, la signora Marisa avuto una reazione inaspettata.

Dopo aver dichiarato: “Non le interessa quello che faccio io con le mie nipoti”, ha infatti chiuso il portone in faccia all’inviata.

Estate in diretta, ultima puntata: il saluto dei conduttori

Venerdì 10 settembre è andata in onda l’ultima puntata della trasmissione Estate in diretta che ha riscosso un ottimo riscontro da parte del pubblico. Gianluca Semprini e Roberta Capua hanno quindi salutato i telespettatori, con la conduttrice che ha affermato: “È stata un’estate lunga, piena di cose e di avvenimenti che abbiamo raccontato con semplicità”. Per poi concludere: ““Vi abbiamo fatto compagnia con i nostri toni e i nostri modi“.

Gianluca Semprini, dal suo canto, ha aggiunto: “E voi da casa ci avete seguito in tanti“.

È terminata così, quindi, l’edizione 2021 del programma Estate in diretta. Da lunedì 13 settembre, infatti, ritornerà La vita in diretta, con al timone, per il terzo anno consecutivo, Alberto Matano. Non andrà invece in onda lo spettacolo di inizio anno scolastico, che Rai 1 avrebbe dovuto trasmettere proprio lunedì 13 settembre, intitolato Tutti a scuola.