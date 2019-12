Un bus precipita da un ponte in Siberia e si schianta su un fiume ghiacciato: 19 i passeggeri morti e 22 quelli feriti.

Tragedia in Siberia, dove un bus con a bordo 43 passeggeri è precipitato da un ponte per poi schiantarsi su un fiume ghiacciato. Il bilancio finale dell’incidente, verificatosi domenica 1 dicembre 2019, è di 19 morti.

Bus precipita da un ponte in Siberia

Mentre stava attraversando il ponte sul fiume Kuenga, nella regione Zabaikalsky della Siberia orientale, una gomma del mezzo è scoppiata. Così il veicolo, che stava viaggiando da Sretensk a Chita, è precipitato e finito sul ghiaccio. Questo quanto è emerso dalle prime indagini.

19 persone, tra cui l’autista e due bambini, sono morte e 22 sono rimaste ferite, stando a quanto ha dichiarato l’ufficio del governatore della regione in una nota. Sul posto del sinistro è immediatamente intervenuta un’enorme squadra di soccorritori che, tra elisoccorsi e ambulanze, ha coinvolto almeno 70 persone.

Sul web è già diventato virale il video effettuato da alcuni testimoni che mostra il pullman rovesciato e schiacciato nel fiume.

Il primo ministro Dmitry Medvedev ha assicurato che il governo farà di tutto per supportare le famiglie delle vittime. E’ stata anche lanciata una campagna di crowdfunding per aiutarle. Intanto il comitato investigativo ha dichiarato di aver avviato un’indagine penale su una possibile violazione delle norme sulla sicurezza. Gli amici del conducente hanno dichiarato ai giornalisti che lui aveva molta esperienza.

Gli incidenti stradali sono assai comuni in Russia: le cause maggiori sono legati a guida in stato di ebbrezza, cattivo stato delle strade e mancato rispetto delle regole del traffico. Solo l’anno scorso le persone morte in questo modo sono state 18.214.

Bus precipita in Tunisia

Un incidente simile è avvenuto nella medesima giornata in un altro continente.

In Tunisia un autobus è infatti precipitato da una scarpata facendo un volo di 70 metri e causando la morte di 26 persone, quasi tutte giovani tra 20 e 30 anni.