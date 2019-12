Il piccolo voleva salvare il suo cagnolino dall'incendio che aveva avvolto la sua casa: aveva solo due anni.

Il piccolo Loki Sharp è morto a soli 2 anni nel tentativo di salvare il suo cagnolino da un incendio in casa. L’abitazione nell’Arkansas è infatti stata avvolta dalle fiamme, e il primo pensiero del piccolo è stato portare in salvo l’animaletto. Purtroppo le fiamme hanno avuto la meglio su di loro e i soccorritori li hanno ritrovati tra le macerie, morti abbracciati.

Incendio in casa

Il piccolo Loki era fuori casa insieme ai genitori quando i tre si sono resi conto che le fiamme stavano avvolgendo la loro casa. Madre e padre quindi si sono prodigati per chiamare i soccorsi e provare a spegnere le fiamme, ma durante un momento di distrazione il piccolo si è introdotto nell’abitazione nel tentativo di portare in salvo il suo cagnolino.

I genitori hanno provato a tirarlo indietro dalle fiamme introducendosi a loro volta nella casa, ma il rogo non glielo ha permesso. All’arrivo dei soccorsi per il piccolo non c’era più nulla da fare.





Morto abbracciato al cane

All’arrivo dei soccorsi, i vigili del fuoco hanno domato le fiamme e sono poi entrati nella casa. Il bambino era sdraiato a terra esanime e il cagnolino era sopra di lui come se stesse tentando di proteggerlo. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire le cause dell’incendio che potrebbero risiedere in un guasto all’impianto elettrico.