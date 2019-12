Una professoressa 51enne di un liceo del Texas ha avuto rapporti con un suo alunno gay. La donna ha spiegato che voleva curarlo dall'omosessualità.

Arriva dagli Stati Uniti una triste storia di abusi che ha per protagonista una professoressa di Houston, nello stato del Texas, accusata di aver avuto rapporti con un suo alunno gay nel tentativo di guarirlo dall’omosessualità. La centro dell’accaduto è finita la 51enne Tedria Fluellen, che per più di un anno avrebbe abusato di uno studente 16enne della Worthington High School, dove la stessa Fluellen lavorava come assistente insegnante.

Professoressa ha rapporti con alunno gay

Stando a quanto ricostruito dalle forze di polizia locali, il primo abuso ebbe luogo un giorno del 2018 in cui il giovane si recò nell’abitazione della donna per aiutarla a spostare degli oggetti fuori dal suo garage e per svolgere i compiti scolastici. Approfittando della situazione, la professoressa avrebbe a quel punto cercato di fargli delle avances dicendogli esplicitamente che non avrebbe dovuto essere gay.

A quanto risulta, pare inoltre che la donna stordisse il giovane con dei cocktail di alcol e farmaci in modo che quest’ultimo fosse incapace di reagire.

Secondo le parole del ragazzo lui e la donna avrebbero avuto rapporti quattro volte, tra cui una nell’auto della professoressa parcheggiata davanti alla loro scuola. Ad accorgersi degli abusi sarebbe stata la nonna del ragazzo, che dopo aver scoperto conversazioni sessualmente esplicite nel telefono del nipote ha subito allertato le autorità contribuendo a far scattare una denuncia ed il successivo arresto per l’insegnante.





Il commento della scuola

Subito allertata in merito all’accaduto, la direzione scolastica della Worthington High School ha rilasciato un comunicato in cui commenta: “Siamo consapevoli che un’ex dipendente della scuola è stata arrestata e accusata.

Attualmente stiamo collaborando pienamente con l’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Harris. Mantenere al sicuro i nostri studenti e il campus in modo da consentire un’istruzione produttiva rimane la massima priorità del distretto”. Al momento la 51enne Tedria Fluellen è detenuta nel carcere della contea di Harris e potrà eventualmente uscire solo dietro pagamento di una cauzione di 40mila dollari.