Tetsu Nakamura è il medico giapponese rimasto ucciso in un attentato in Afghanistan, paese in cui si trovava dal 2008.

Un medico giapponese è rimasto ucciso durante un attentato in Afghanistan. L’uomo si trovava in Medio Oriente a capo di una organizzazione umanitaria attiva nel Paese da diversi anni. Nell’attentato sono morti anche cinque afghani: l’autista, un passeggero e le guardie del corpo.

In base ad una prima ricostruzione, l’attacco sarebbe avvenuto nella provincia di Nangarhar e avrebbe preso di mira il medico Tetsu Nakamura in viaggio verso Jalalabad.

Nakamura è rimasto gravemente ferito ed è apparso subito in condizioni critiche. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi i quali lo hanno trasportato in ospedale dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. In seguito, è stato trasportato in aereo all’ospedale di Bagram, nella capitale Kabul, per ulteriori cure. Purtroppo ogni tentativo dei medici di salvargli la vita si è rivelato vano: l’uomo è morto poco dopo.





Attentato in Afghanistan: ucciso medico giapponese

Tetsu Nakamura era a capo dell’ente umanitario giapponese Peace Medical Service.

Si trovava a Nangarhar dal 2008 ed ora ormai molto conosciuto. Nakamura aveva preso il posto del collega giapponese Kazuya Ito, rapito e ucciso. Nessuno ha immediatamente rivendicato l’attacco, il secondo in due settimane contro gli operatori umanitari in Afghanistan. I talebani negano ogni loro possibile coinvolgimento.

Il 28 Novembre 2019 quindici civili erano rimasti uccisi in un attentato a Kunduz, nel nord dell’Afghanistan. Tra le vittime ci sarebbero otto bambini. Altre due persone sarebbero rimaste ferite.