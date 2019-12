In occasione della festa del Ringraziamento Michelle Obama ha postato su Instagram una foto di famiglia con il marito Barack e le figlie

Sono passati quasi tre anni da quando Barack Obama ha lasciato la Casa Bianca, eppure l’ex famiglia presidenziale continua ad essere una delle famiglie più amate e seguite d’America. Ne è una chiara dimostrazione una foto pubblicata su Instagram da Michelle Obama, assieme al marito e alle loro due figlie, che in poco tempo ha riscosso moltissimi like.

La famiglia Obama su Instagram

“Dalla nostra famiglia alle vostre, felice Festa del Ringraziamento!” ha scritto l’ex first Lady su Instagram in occasione della festa del Ringraziamento a corredo di una foto di famiglia. Nello scatto in questione, infatti, appaiono Michelle e Barack Obama assieme alle figlie Malia e Sasha.

Una rara foto tutti assieme che in pochi giorni ha superato quota 5 milioni e 700 mila like.

Uno scatto che, tuttavia, non è proprio recente. Risale, infatti, allo scorso maggio in occasione del diploma di Sasha Obama. Proprio sulla secondogenita di Michelle e Barack Obama si è soffermata l’attenzione del popolo del web. Ormai 18enne, Sasha ha da poco iniziato gli studi accademici presso l’università del Michigan.

A stupire gli utenti, comunque, è la sua immagine da donna adulta, che di certo è molto diversa dalla ragazzina che tutti quanti abbiamo conosciuto al momento dell’insediamento del padre nella Casa Bianca. Molti utenti si sono così detti increduli, tanto da affermare: “Non è possibile, come ha fatto a cambiare così tanto in così poco tempo? È uno schianto!”. Non sono mancati, poi, alcuni commenti maligni, con un utente che ad esempio ha scritto: “Ha già fatto qualche ritocchino?”.