Tradisce la moglie ma non fa i conti con il critico Tom Sietsema: nella foto di una sua recensione l'uomo viene ritratto con l'amante.

“La vendetta è un piatto che va servito freddo”: verrebbe da pensare questo, a proposito di una vicenda di tradimento successa negli Usa. Una donna ha scoperto l’infedeltà del marito grazie ad una recensione gastronomica pubblicata da Tom Sietsema sul Washington Post.

Il critico culinario scrive sul celebre quotidiano statunitense una rubrica dedicata al cibo e alla cucina in generale, con tanto di recensioni dei locali in cui si trova. E proprio in un articolo relativo ad un ristorante, una donna ha scoperto il tradimento del marito. Sul giornale, infatti, è stata pubblicata una foto che ritrae due clienti intenti a cenare nel locale. L’uomo presente nella foto era il marito dell lettrice che lo ha riconosciuto.





Tradisce la moglie: lei lo scopre sul giornale

La donna ha voluto commentare la vicenda con una una serie di messaggi, postati poi dal critico su Twitter.

“Grazie Tom”, si legge “la tua ultima critica gastronomica è accompagnata da una foto di mio marito a cena con una donna che non sono io. Messo di fronte alle prove fotografiche, ha confessato di avere una relazione. Ho pensato che ti saresti divertito conoscendo il ruolo che hai interpretato in questo dramma. Il tutto è avvenuto nel giorno del Ringraziamento, ti sono grata per aver denunciato un infedele”.

All’inizio Tom Sietsema si è mostrato incredulo e ha sperato si trattasse di uno scherzo: “Per favore dimmi che mi stai prendendo in giro. Non vorrei essere stato la causa di un problema” ha risposto. Quando poi ha capito che la sua lettrice faceva sul serio, ha provato a capire quale fosse la foto incriminata: “Faccio due recensioni a settimana, una per la rubrica Food e l’altra per il Magazine, quindi non sono sicuro di quale ristorante si tratti”.

Poi ha aggiunto: “Traditori, fate attenzione!”.