Nella metropolitana di New York, una coppia si è lasciata trasportare dalla passione sulla banchina, di fronte all'indignazione dei passanti.

Talvolta la passione è talmente tanta, in una coppia, che è quasi impossibile trattenersi. Però, è quello che bisogna fare quando si è in pubblico. Non è il caso di quanto è accaduto ieri mattina a New York, in particolare nella metropolitana della città.

Coppia focosa travolta dalla passione in pubblico

Una coppia di adulti si è lasciata prendere dalla passione sulla banchina nella metropolitana di New York: la donna è a cosce aperte e l’uomo è sopra di lei. Sono stati immortalati mentre si lasciavano coinvolgere dall’atto dell’accoppiamento.

Ier mattina, nella zona di Manhattan a New York, i due si sono fatti trasportare dalla passione nella stazione di Midtown, e poco dopo hanno ripetuto la scena anche alla fermata di Bowling Green. La coppia non si è fermata neanche di fronte alle proteste dei passanti, che hanno assistito, loro mal grado, all’accoppiamento dei due.

L’uomo e la donna non si sono fatti alcuno scrupolo nel lasciarsi trasportare dai sentimenti e dalla voglia di stare insieme, ed è così che l’atto è avvenuto tra i due.

Anche se coperti dai vestiti, i due non si fanno problemi a offrire a tutti lo spettacolo osceno. Secondo le testimonianze, non si sarebbero scomposti di fronte alle proteste degli altri passeggeri, che hanno detto loro di smettere, e di affittarsi una stanza.

La polizia, però, non è riuscita a intervenire in tempo per fermare gli amanti focosi ed ora sta cercando di risalire alla loro identità. Come si giustificheranno una volta che la polizia li avrà identificati? Probabilmente, non avranno molte scusanti.