Sembra farsi sempre più incombente l’impeachment nei confronti del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, soprattutto dopo che nella giornata del 5 dicembre la speaker della Camera dei Rappresentanti Nancy Pelosi ha dato il via libera alla commissione affari giudiziari per far partire l’iter del procedimento. La Pelosi, esponente del Partito Democratico, affermato come la permanenza di Trump alla Casa Bianca potrebbe costituire un rischio per la democrazia americana, considerando le accuse a lui rivolte nel corso di questi ultimi mesi.

I capi di imputazione contro Donald Trump sono al momento due: abuso di potere e ostruzione alla giustizia; entrambi in riferimento alla ormai famosa telefonata in cui il Presidente Usa chiedeva al suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky di riaprire un’indagine nei confronti di Hunter Biden, figlio dell’ex Vicepresidente democratico nonché tra i principali rivali di Trump alle prossime elezioni presidenziali Joe Biden.

Hunter Biden siede infatti all’interno del consiglio di amministrazione di Burisma (un’azienda ucraina di gas) e per convincere Zelensky a riaprire l’inchiesta nei suoi confronti Trump avrebbe promesso di sbloccare 400 milioni di dollari di aiuti militari per il governo di Kiev.

Secondo il rapporto finale depositato lo scorso 2 dicembre dalla commissione intelligence, Trump si sarebbe fatto aiutare dal suo avvocato personale ed ex sindaco di New York Rudy Giuliani. Il Presidente avrebbe inoltre avuto il tacito assenso anche dei principali membri del suo gabinetto, tra cui il Vicepresidente Mike Pence ed il Segretario di Stato Mike Pompeo.





The Do Nothing Democrats had a historically bad day yesterday in the House. They have no Impeachment case and are demeaning our Country. But nothing matters to them, they have gone crazy. Therefore I say, if you are going to impeach me, do it now, fast, so we can have a fair….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 5, 2019