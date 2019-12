Si sarebbe dovuto recare negli USA per sperare di curare il suo tumore al cervello, ma Freddie non ha retto ed è morto a soli 3 anni.

Non ce l’ha fatta Freddie Thompson, un bimbo inglese di 3 anni che è morto per una rara forma di tumore al cervello. La famiglia era riuscita a raccogliere 500 mila euro per trasportarlo negli Stati Uniti e curarlo, ma il decesso è avvenuto prima della partenza prefissata.

Bimbo morto a 3 anni per tumore al cervello

Il piccolo aveva scoperto di avere un cancro circa un anno prima che questo avesse la meglio su di lui. La madre ha raccontato che il figlio era diventato stanco e svogliato tanto da non riuscire neppure a giocare. L’aveva quindi fatto visitare e i medici gli avevano diagnosticato un neuroblasma aggressivo che era già al quarto stadio.

Freddie era quindi stato sottoposto a cicli di chemioterapia per rimuovere il tumore dal diametro di 10 cm, quasi come quello di un’arancia.

Ma nonostante le annesse radioterapie e immunoterapie, le sue condizioni non miglioravano. Una speranza era giunta dopo la scoperta che lo Sloan Kettering Memorial Hospital di New York avrebbe potuto effettuare un trattamento innovativo per cercare di guarirlo.

A quel punto la sua famiglia aveva reso pubblica la sua storia, aperto la pagina Facebook Freddie’s Fight e avviato una raccolta fondi per volare negli Stati Uniti. In poco tempo era riuscita a mettere da parte mezzo milione di euro e programmare il viaggio negli USA. Ma su quell’aereo il piccolo non vi è mai salito perché è morto prima di prenderlo.





A dare il triste annuncio sono stati direttamente i genitori tramite un post su Facebook. “Il suo corpicino non ha avuto la forza di combattere il tumore che era tornato“, hanno scritto commossi.

Hanno poi aggiunto un ringraziamento al personale dell’ospedale di Leeds che li ha sostenuti fino al suo ultimo respiro.