La donna ha riportato ustioni sul 70% del corpo: è stata bruciata viva dopo essere sopravvissuta ad uno stupro.

Tragedia in India, dove una donna di 25 anni è stata bruciata viva mentre si stava recando in Tribunale per assistere al processo dei colpevoli del suo stupro. La stessa giovane era stata infatti vittima pochi mesi fa di una violenza di gruppo alla quale è riuscita però a sopravvivere denunciando i responsabili: due uomini. La giovane viveva in una villaggio di Unrao, nello Stato dell’Uttar Pradesh ed è ora ricoverata in ospedale specializzato di Lucknow in prognosi riservata a causa delle gravi ustioni sul 70% del corpo.

Stuprata dal branco: bruciata viva

Lo scorso marzo la donna è stata stuprata da un branco di malviventi e ha denunciato due uomini accusandoli di averla violentata e di aver anche filmato l’atto. Questa mattina all’alba la donna si è allontanata dalla sua abitazione per dirigersi in Tribunale, ma è stata vittima di un terribile agguato.

Un gruppo di cinque uomini l’ha infatti aggredita: gli uomini l’hanno prima cosparsa di benzina e poi le hanno dato fuoco: solo i rapidi soccorsi hanno permesso di evitare il peggio . Stando a quanto ricostruito, del branco facevano parte anche i due imputati del processo.





Erano in libertà

I due accusati di stupro pare fossero nel gruppo che all’alba si è scagliato con violenza contro la donna. Uno di loro non era mai stato catturato dopo la denuncia, mentre il secondo era tornato libero su cauzione solo la scorsa settimana. La Polizia ha comunicato la notizia dell’arresto di tutti i responsabili della brutale aggressione.