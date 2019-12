Un palazzo di sei piani è crollato in Kenya, nella capitale Nairobi. Svariate persone sono state trasferite d'urgenza in ospedale.

Un palazzo di sei piani è crollato a Nairobi, la capitale del Kenya. I soccorritori sono alla ricerca di eventuali persone rimaste intrappolate tra le macerie e hanno già trasferito d’urgenza in ospedale un numero non confermato di superstiti.

Crollato palazzo in Kenya

La palazzina è crollata all’improvviso sbriciolandosi su sè stessa. È accaduto a Nairobi, in Kenya, e si temono persone sotto le macerie. Il fatto è acceduto nella mattinata di oggi, venerdì 6 dicembre, e non è chiara al momento la dinamica e soprattutto la causa del crollo. Sono in corso le operazioni di salvataggio di parte delle autorità locali e dei residenti che si stanno prodigando per estrarre dalle macerie familiari e amici coinvolti nel crollo. A seguito l’allarme sono tantissime le persone che si sono radunate sul posto per vedere cosa fosse accaduto.

Le notizie al momento sono frammentarie, ma si parla di decine di persone trasferite in ospedale d’urgenza.





Dieci persone estratte vive

Immediatamente dopo il crollo sono partite le operazioni di salvataggio e ricerca dei dispersi. Già nelle prime ore di operazioni dieci persone sarebbero state estratte vive: alcuni residenti della zona hanno scavato a mani nude per portare in salvo il maggior numero di persone possibile. Accorsi anche i militari che stanno sovrintendendo alle operazioni di soccorso. Le autorità locali dovranno indagare per chiarire le cause del crollo della grande palazzina.

Rischio crolli in Kenya

Episodi come questo sono tristemente frequenti in Kenya e a Nairobi. Alcuni indagini hanno infatti appurato come il 58% degli edifici in Kenya rappresenti un rischio di incolumità per gli inquilini.