Tre persone hanno perso la vita in una sparatoria avvenuta nella base della Marina militare di Pensacola, in Florida.

Nuova sparatoria alle prime luci dell’alba in Florida oggi, venerdì 6 Dicembre 2019, a poche ore da quella che ha provocato tre morti a Coral Gables. L’episodio si è verificato in una base della Marina statunitense di Pensacola. La base in cui si è verificata la sparatoria era stata dichiarata in lockdown, il protocollo d’emergenza che impedisce a chiunque di lasciare l’area. Il tragico evento sarebbe avvenuto intorno alle 7 del mattino (orario locale).

Sparatoria in Florida

Secondo le autorità locali, il responsabile è stato ucciso in uno scontro a fuoco. Oltre a lui, anche altre due persone sono rimaste uccise. Si contano numerosi feriti: al momento non è possibile avere il numero preciso delle persone coinvolte o le loro condizioni di salute. Il Sacred Heart Hospital ha confermato che sono in attesa di sei pazienti, mentre il Baptist Hospital avrebbe già ricevuto cinque persone rimaste coinvolte.

Non si conoscono ancora le ragioni che hanno provocato questo gesto di violenza. Nella base militare Usa sono impiegati 16 mila militari e 7400 civili.





Nel frattempo arrivano le prime testimonianze di chi era presente. Il commissario della contea Jeff Bergosh, che lavora presso il NAS di Pensacola come appaltatore civile, ha detto che al momento degli eventi si trovava in fila per varcare il cancello quando è stato improvvisamente chiuso. “Probabilmente ci saranno stati un centinaio di vari veicoli delle forze dell’ordine che sfrecciavano sul Navy Boulevard”, ha detto Bergosh. “C’erano ambulanze e camion dei pompieri”. Raggiunto telefonicamente dai suoi colleghi, i compagni di lavoro gli hanno detto di trovarsi in stato di blocco all’interno della base.