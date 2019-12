La petizione online lanciata da Animal Equity ha raggiunto decine di migliaia di firme in pochissime ore.

Animal Equity, insieme alla coalizione internazionale di Open Wing Alliance, ha pubblicato una petizione per protestare contro la situazione dei polli coinvolti nella filiera di Subway, catena di fast food, in Europa. Venti organizzazioni si sono unite per porre l’accento sulla reticenza della multinazionale a ridurre la sofferenza degli animali. La campagna sta avendo un grandissimo successo in rete e ha già raccolto, nel giro di 24 ore, decine di migliaia di firme in tutta Europa, di cui 10 mila solo in Italia.

Subway: la petizione

“Subway sostiene di avere alti standard etici e di responsabilità ambientale e sociale, ma allo stesso tempo i polli che utilizza per il proprio business provengono da sistemi produttivi in cui questi animali sono costretti a vivere e morire fra atroci sofferenze” ha spiegato Animal Equity Italia.

I polli infatti vengono selezionati geneticamente affinché riescano a soddisfare l’altissima richiesta di carne bianca. Gli animali raggiungono il peso di macellazione a soli 42 giorni e questo compromette seriamente la loro salute. Inoltre, le loro condizioni di vita vengono rese ancor più difficili dalle condizioni di estremo sovraffollamento e mancanza di luce naturale in cui sono costretti a vivere. Il gigante dei fast food ha già dimostrato di adottare una politica di benessere dei polli in Canada e Stati Uniti non manifestando però interesse nel tutelare gli animali coinvolti nella filiera europea.





“Cosa c’è sotto?”

Subway è una catena di fast food che possiede il maggior numero di negozi nel mondo. Attraverso i suoi canali promette cibo di qualità prodotto in modo sostenibile e secondo alti standard etici.

C’è qualcosa che però non è chiaro: da dove proviene la carne che Subway utilizza nei propri panini e nelle proprie insalate? I polli derivano infatti da allevamenti intensivi e sono sottoposti a sofferenze indicibili.

Cos’è Animal Equity

Animal Equity è un’organizzazione che si occupa di protezione degli animali allevati a scopo alimentare. La sua missione è creare un mondo in cui gli animali non vengano allevati e uccisi e per perseguire tale fine collabora con altre 26 organizzazioni internazionale al fine di creare un documento che prende il nome di “European Chicken Commitment” da rivolgere alle maggiori aziende del settore alimentare in Europa.