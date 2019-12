Un uomo si è introdotto in una casa privata uccidendo il padre e la madre e avrebbe abusato della donna. Poi si sarebbe accanito sui figli.

Orrore in India: un uomo è stato arrestato dalla Polizia negli ultimi giorni con le accuse di triplice omicidio e vilipendio di cadavere. Da quanto si apprende, infatti, il 38enne sarebbe riuscito ad entrare in una casa dell’Uttar Predesh. Da lì avrebbe poi ucciso una coppia e il loro bambino di 4 mesi e avrebbe abusato sessualmente del cadavere della donna (“ Ho fatto sesso col corpo della madre per più di tre ore ” ha raccontato agli inquirenti). Qualche giorno prima, invece, aveva violentato una bambina.





Orrore in India

Un uomo di 30 anni si è intrufolato in una casa privata nell’Uttar Predesh e avrebbe ucciso un parte della famiglia (marito, moglie e tre figli). Una volta entrato in casa, però, avrebbe rovesciato una canna di bambù, svegliando il padre di famiglia.

Il 35enne sarebbe sceso a vedere cosa stesse succedendo, ma il 38enne lo avrebbe colpito alla testa con un sasso o un mattone e lo avrebbe ucciso. Poi, salendo al piano superiore si sarebbe accanito anche sulla moglie e sul figlio di 4 mesi, uccidendo anche loro. Infine, avrebbe consumato un rapporto sessuale con il cadavere delle donna. I fatti risalgono ad una settimana fa e i media hanno parlato di un vero e proprio orrore in India.

Non finisce qui purtroppo. L’uomo avrebbe ferito anche il secondo figlio di 4 anni, tenendolo però in vita, e avrebbe violentato la bambina di 10. Di fronte alla domanda dei giudici che volevano indagare il motivi di questo atteggiamento, il 38enne ha risposto: “(La bambina) s i è alzata chiedendo a sua madre di darle da bere.

Le ho detto di dormire tranquillamente. Mi ha chiesto ‘chi sei?’ e ho iniziato a gridare ‘ladro, ladro, mamma, c’è un ladro in casa nostra’. L’ho colpita con il mattone che avevo tenuto sul letto. Poi ho fatto lo stesso con lei“.

La ricostruzione dell’investigatore