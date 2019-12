Banana Cattelan, artista americano mangia l’opera d’arte

Un'artista americano ieri ha mangiato la famosa banana di Maurizio Cattelan come sua nuova permorfance creativa

Un’artista americano è riuscito a eludere la sorveglianza del museo di Miami Beach e mangiare di nascosto la banana di Maurizio Cattelan, celebre opera d’arte dell’artista padovano. In seguito una nuova banana è stata attaccata al muro.

L’arte merita rispetto, ma alcuni artisti sono davvero imprevedibili quando si tratta di stupire con la propria creatività.

Un’artista georgiano/americano di nome David Datuna ieri è riuscito a eludere la sorveglianza dell’Art Basel di Miami Beach, mangiando la banana di Maurizio Cattelan, famosa opera d’arte dal valore di 120mila dollari, davanti a molti visitatori dotati di macchine fotografiche e smartphone che hanno ripreso l’inedito gesto, facendolo diventare virale in poche ore sui social.

L’artista americano ha definito la banana “un’opera deliziosa” e giustificato il proprio gesto come una performance artistica, intitolandola “artista affamato”.

Datuna ha anche spiegato di aver sempre ammirato le opere dell’artista padovano.

Subito dopo l’opera è stata rimpiazzata con un’altra banana attaccata al muro, nonostante qualche momento di tensione con alcuni membri dello staff della manifestazione.

“L’opera, infatti, è stata pensata come rinnovabile e sostituibile, il suo valore risiede nell’idea”, ha spiegato Lucien Terras, direttore di una delle gallerie, al Miami Herald. Per questo motivo Datuna non verrà denunciato.