Curioso incidente quello avvenuto su un aereo della United Airlines, dove una passeggera è stata punta da uno scorpione mentre era in volo. L’episodio è avvenuto giovedì 5 dicembre su un volo partito da San Francisco e diretto ad Atlanta e ha per protagonista una donna che durante il tragitto ha improvvisamente iniziato ad avvertire un forte bruciore alla gamba. Una volta andata in bagno per controllare la passeggera ha visto lo scorpione, in seguito recuperato dagli assistenti di volo, cadere a terra ancora vivo.

Passeggera punta da uno scorpione in aereo

Stando a quanto riportato dagli organi di stampa locali la donna avrebbe iniziato a sentire bruciore a una gamba, per poi andare in bagno quando quest’ultimo si è intensificato. Giunta nello scompartimento per controllare l’origine del bruciore la passeggera ha visto cadere l’aracnide ancora vivo dai suoi pantaloni, dopo essere riuscito a causare diverse punture.

Una volta atterrato ad Atlanta, sull’aereo sono immediatamente giunti i paramedici che hanno provveduto a somministrare le prime cure alla donna e s trasportarla in ospedale, come riportato anche da un portavoce di United Airlines: “Dopo aver appreso che uno dei nostri passeggeri sul volo 1554 partito da San Francisco e diretto ad Atlanta è stato punto durante il volo, il nostro equipaggio ha risposto immediatamente e si è consultato con un medico MedLink a terra che ha fornito assistenza medica.

All'atterraggio ad Atlanta, il volo è stato incontrato da personale medico e il cliente è stato trasportato in un ospedale locale".





Il precedente due anni fa

Sembra strano a dirsi, ma non è la prima volta che un incidente di questo tipo accade su un aereo della compagnia United Airlines. Nell’aprile del 2017 infatti, un passeggero venne punto da uno scorpione mentre era a bordo di un aereo partito da Houston in Texas e diretto a Calgary, in Canada. Anche in quel caso il personale di volo si era consultato direttamente con dei medici a terra, che avevano garantito come il passeggero non fosse in pericolo di vita a causa delle punture.