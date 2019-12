Uccisi mentre andavano al ristorante: wuesto il tragico destino di una coppia inglese sposata da 60 anni.

E’ finita tragicamente la storia d’amore e matrimonio che legava Ann e Lawrence Nickerson dall’infanzia: i due sono stati brutalmente uccisi da un pirata della strada mentre si stavano recando al ristorante.

Uccisi mentre vanno al ristorante

L’episodio è avvenuto il 23 novembre 2019 vicino alla Punch Bowl di Jesmond Road a Newcastle. I due stavano andando a cena in un ristorante quando, prima di giungervi, sono stati travolti e investiti da un’auto il cui conducente è fuggito senza fermarsi a prestare soccorso. Stando a quanto emerso, la donna sarebbe morta sul colpo a causa del forte impatto mentre il decesso dell’uomo sarebbe avvenuto una volta trasportato in ospedale.

Ann e Lawrence avevano cresciuto tre figli, mandato avanti l’azienda di famiglia, la Clarks Home Bakery e si stavano apprestando a festeggiare le nozze di diamante.

I familiari hanno spiegato che per la loro età, 75 anni lei e 79 lui, stavano bene e non prendevano alcun farmaco, nemmeno il paracetamolo. Avevano ancora la forza di viaggiare per il mondo facendo amicizia con diverse persone ovunque si trovassero.

I parenti sono rimasti sconvolti dalla loro morte e hanno invitato chiunque abbia visto qualcosa o ricevuto informazioni in merito all’incidente a contattare la Polizia. A questo proposito il sergente Skyes ha ringraziato tutte le testimonianze che si sono fatte avanti.. Ha però aggiunto che, per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto, gli agenti hanno bisogno di visionare le telecamere di videosorveglianza.

Nei giorni seguenti al sinistro hanno anche arrestato un 22enne con l’accusa di omicidio stradale, che è pero stato successivamente rilasciato.

Resta comunque sotto inchiesta.