Una donna è rimasta ferita ad un matrimonio in India. Un proiettile l'ha infatti centrata in pieno volto dopo che aveva smesso di ballare.

Arriva dall’India il video di un tragico incidente avvenuto a Chitrakoot, nello stato federale dell’Uttar Pradesh, dove una donna è stata colpita al mento da un proiettile dopo aver smesso di ballare durante un ricevimento di matrimonio. L’episodio è accaduto lo scorso primo dicembre e stando a quanto riportato dalla stampa locale due uomini sono stati già arrestati dalle autorità. Quella di sparare in aria con armi da fuoco durante i matrimoni è una pratica tradizionale di molti paesi del mondo, malgrado ogni anno si registrino proprio per questo numerosi morti e feriti.

Donna ferita da proiettile a un matrimonio in India

Come si può ben vedere in un video divenuto in breve tempo virale sui social, la donna in questione era una delle due ballerine che stavano danzando durante il ricevimento.

Improvvisamente però, la musica si spegne e dopo che le due donne hanno smesso di ballare una voce all’altoparlante scandisce le seguenti parole: “Verranno sparati due colpi”.

È a questo punto che la donna viene colpita. Il primo proiettile va infatti a vuoto, ma il secondo prende in pieno la ballerina alla mandibola, costringendola a chiedere l’intervento dei presenti per essere soccorsa. Nel video si sente infatti il colpo venire sparato e subito dopo la ragazza portarsi le mani al viso e accasciarsi dal dolore. La ballerina è stata in seguito trasportata all’ospedale di Kanpur ma non sarebbe in pericolo di vita.



Arrestati due uomini

A seguito dell’incidente la polizia indiana si è subito messa alla ricerca dei colpevoli, arrestando due uomini una settimana dopo il fatto.

Le autorità sono tuttavia alla ricerca di un terzo sospettato, mentre l’opinione pubblica ha espresso forti critiche nei confronti della Polizia accusandola di aver fatto partire le indagini troppo tardi.