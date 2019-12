Dopo la recente elezione di Sanna Marin in Finlandia, cresce il numero di donne che ricoprono la carica di capo di Stato o di governo nel mondo

Dalla Germania di Angela Merkel fino alla recente elezione in Finlandia di Sanna Marin, che con i suoi 34 anni è la più giovane premier al mondo: chi sono le donne che ricoprono il ruolo di capo di Stato o di governo nel loro Paese.

Tutte le donne capo di Stato

In Europa il mondo della politica si sta sempre più aprendo alle donne. In Germania Angela Merkel governa incontrastata ormai dal 2005 e Forbes l’ha eletta la donna più potente al mondo.

In Europa

Nel Vecchio continente, i casi di donna capo di Stato o di governo: in Islanda Katrin Jacobsdottir, seconda donna al potere nel Paese dopo Jóhanna Sigurdardóttir. Ma anche la presidentessa lituana Dalia Grybauskaite; Kolinda Grabar Kitarovic in Croazia, Viorica Dancila in Romania e in Serbia Ana Brnabic.

In Norvegia il governo è guidato da Erna Solberg e in Georgia da Salome Zurabishvili. A Malta, l’esecutivo è stato nelle mani di Marie Louise Coleiro Preca dal 2014 all’aprile 2019, la più giovane premier del Paese.





Nel resto del mondo

Spostandoci a Sud dell’Equatore e in Oriente, troviamo Bidhya Devi Bhandari, prima donna a capo del Nepal e presente nella lista delle 100 donne più potenti al mondo. Nel continente africano risalta Saara Kuugongelwa-Amadhila, primo premier donna della Namibia e portavoce per l’uguaglianza di genere in Africa.

Completano la lista Hilda Heine, presidentessa delle isole Marshall; Tsai Ing-wen, presidentessa di Taiwan; Halimah Yacob a Singapore; la premier neozelandese Jacinda Ardern e quella del Bangladesh Sheikh Hasina Wajed. Infine, a capo dello stato etiope vi è Sahle-Work Zewdw e alla presidenza di Barbados e Aruba rispettivamente Mia Mottley e Evelyn Wever-Croes.