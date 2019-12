Quattro individui sono morti, tra cui un agente, e diverse persone sono rimaste ferite nel corso di una sparatoria a Jersey City.

Paura a Jersey City, dove è in corso una sparatoria in cui che ha già causato, stando alle prime informazioni, la morte di un agente delle forze dell’ordine e di altre cinque persone. Ci sarebbero poi un numero imprecisato di feriti. Ad aprire il fuoco sarebbero stati più individui: uno è già stato neutralizzato, mentre degli altri si è ancora in cerca.