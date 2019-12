Fin da subito le condizioni del bambino erano gravissime, e dopo qualche giorno è deceduto nell'ospedale di Atene in Grecia per difterite

Dopo oltre 40 anni in Grecia è tornata la difterite. La malattia ha colpito e ucciso un bambino di 8 anni. L’episodio è stato riportato dai media locali e confermato nell’ultimo report dell’European Center for Disease Control (Ecdc).

Morto un bimbo per difterite in Grecia

Il bimbo, riferisce il quotidiano online Ethnos.gr, è arrivato in ospedale in gravi condizioni, ed è morto pochi giorni dopo il ricovero in terapia intensiva nell’ospedale pediatrico di Atene. In un primo momento era stato riportato dai media locali che il bimbo non fosse vaccinato, ma poi non c’è stata alcuna conferma ufficiale. Che la causa della morte fosse la difterite è stata poi confermata anche dall’analisi di un campione da parte di un laboratorio dell’Nhs inglese.

“L’ultimo caso registrato di difterite in Grecia è stato un caso importato nel 1994 – scrive l’Ecdc – mentre l’ultimo caso autoctono letale risale agli anni ’70.

La malattia in un individuo completamente vaccinato è molto rara. Tuttavia la difterite è stata implicata nella morte di diversi bambini non vaccinati in Europa negli anni recenti”.

Che cos’è la difterite

È una malattia infettiva acuta provocata da un batterio. Una volta entrato nel nostro organismo questo rilascia una tossina che può danneggiare o anche distruggere, organi e tessuti. Gli organi coinvolti variano a seconda del tipo di batterio, il più diffuso colpisce la gola, il naso e a volte le tonsille. Un altro tipo, presente prevalentemente nelle zone tropicali provoca tra le altre cose anche ulcere della pelle. L’infezione si trasmette per via respiratoria o attraverso il contatto con oggetti contaminati o ferite infette.