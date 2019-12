Una gita di famiglia finita in tragedia a causa di un violento incidente che ha visto coinvolti un padre e le sue piccole, due gemelle di 4 anni.

Un padre e le sua piccole figlie, due gemelle di 4 anni, stavano viaggiando tra i boschi dell’isola di Whidbey, vicino a Seattle. All’improvviso la vettura ha iniziato a sbandare ed è precipitata in una scarpata, schiantandosi contro gli alberi. L’incidente è avvenuto il 6 dicembre nello stato di Washington.





Gemelle di 4 anni si salvano dall’incidente

Le due gemelle di 4 anni erano in viaggio con il padre, Corey Simmons di 47 anni, per trascorrere il fine settimana quando la gita si è trasformata in dramma. Le bimbe sono riuscite a salvarsi grazie a un finestrino rotto che gli ha permesso di scappare dall’auto. Le piccole sono state in grado di arrampicarsi per oltre 60 metri di salita e hanno chiesto aiuto a un passante. L’uomo ha immediatamente chiamato i soccorsi e il 911.

Purtroppo per il padre delle gemelle era già troppo tardi.

Le due bimbe sono state accompagnate all’ospedale Whidbey Health a causa delle ferite riportate in seguito all’incidente. “Siamo così incredibilmente grati e lo stiamo cercando disperatamente. Ci piacerebbe incontrarlo personalmente e ringraziarlo”. Questo quanto dichiarato da Rebecah Crider, figliastra di Simmons, all’emittente King5, in relazione all’uomo che ha aiutato le due bimbe. La madre delle gemelle si è detta molto stupida per l’impresa che sono riuscite a compiere da sole. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulle possibili cause dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che il signor Simmons non avesse la cintura di sicurezza allacciata al momento dello schianto.

All’inizio del 2019, nel mese di febbraio, un altro grave incidente aveva commosso gli Stati Uniti.

Cinque minori, di età compresa tra i 5 e i 15 anni, sono sbalzati fuori da un’automobile dopo che la stessa è andata a sbattere contro alcuni alberi a causa del ghiaccio presente sull’asfalto. Nessuno di loro indossava la cintura di sicurezza.