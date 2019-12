Le Sorelle della Marijuana vivono in California e credono nel potere curativo della cannabis. La loro religione? L'erba.

Le Sisters of the Valley credono in un’unica religione: quella dell’erba. Queste atipiche Sorelle della Marijuana vivono in California e sono votate al potere curativo della cannabis.

Le Sorelle della Marijuana

Le Sisters of the Valley non sono “sorelle” come le altre. Vivono a Merced, in California e sono aconfessionali: non sono affiliate a nessuna delle chiese della zona. Indossano il velo e praticano la spiritualità: credono nel potere curativo della cannabis.

Le Sorelle della Marijuana sono diventate famose grazie ai loro unguenti, tinture e oli a base di cannabidiolo (CBD) fatti in casa. La loro è una voce attiva nella lotta per la normalizzazione dell’erba. A causa di questo, nel corso degli anni spesso si sono scontrate con le autorità e i negozi online che bandivano i loro prodotti.

Non si sono mai scoraggiate e continuano a fare attivismo, nonostante lo Stato della California abbia reso il loro operato legale al 100%. Il loro obiettivo è quello di “ricongiungere la Terra con la sua gente che soffre”.

Soraya Matos, una fotografa, ha trascorso un’intera giornata con le Sorelle nella loro abitazione fuori Merced. Grazie alle sue foto è possibile vedere da vicino questa insolita comunità: per loro la tenacia è sacra e l’erba è religione.