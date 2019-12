I "travestimenti" di Boris Johnson gli hanno permesso di conquistare i britannici e vincere le elezioni: la Brexit si farà.

Boris Johnson ha conquistato i britannici: le elezioni avvenute ieri, giovedì 12 Dicembre 2019, sono state un autentico trionfo. Buona parte della sua strategia era fondata su alcuni “travestimenti”, aventi tutti un unico scopo: fare la brexit. Boris il lattaio, Boris il panettiere, Boris alla guida di una ruspa. Tutti erano rivolti in un’unica direzione. Questa campagna elettorale l’ha visto più controllato che in passato, forse a tratti anche un po’ teleguidato da uno staff che ha cercato di imbrigliarne gli eccessi ed evitare scivoloni.

Alla fine qualche sbavatura c’è stata (l’indifferenza dimostrata davanti all’immagine del bambino sdraiato per terra in una corsia d’ospedale e la fuga in un frigorifero per sfuggire alle domande di un giornalista) ma i britannici l’hanno votato lo stesso.

Boris Johnson farà la Brexit e gli inglesi vogliono la Brexit.





Boris Johnson e i suoi “travestimenti”

Inoltre, altro fattore fondamentale, è stato il fatto che Boris Alexander De Pfeffel Johnson, nato a New York nel 1964, è ben conosciuto dal popolo inglese, visto che sono ormai diversi decenni che è presente sul dibattito politico britannico. Da giornalista, da deputato o da sindaco di Londra. Il suo modo di fare estroverso gli ha permesso anche di sedurre molte donne, come l’ultima fidanzata Carrie, giovanissima e capace, autrice della nuova immagine elettorale più sobria. Carrie non è apparsa molto e soprattutto non si è fatta vedere ieri mattina al seggio elettorale, dove il premier si è invece presentato con il cane Dilyn e con tanto di fazzoletto al collo.