Donald Trump sarà il terzo presidente nella storia degli Stati Uniti ad essere messo sotto accusa: la Camera ha detto si all'impeachment.

Non è ancora definitivo (perché manca il voto in Aula in programma per la prossima settimana), ma è stato fatto un altro passo avanti nell’impeachment contro Donald Trump. La Commissione di Giustizia alla Camera, infatti, ha dato il via libera. Sembra che il presidente The Donald possa diventare il terzo presidente messo in stato d’accusa nella storia americana. Secondo la Commissione, infatti, Trump avrebbe esercitato forti pressione all’Ucraina affinché indagasse sul democratico Joe Biden. Per questo il presidente è accusato di abuso di potere e ostruzione al Congresso.





Camera, sì a impeachment Trump

“Il continuo abuso di potere da parte del presidente Donald Trump mette a rischio la nostra sicurezza e le nostre elezioni. Questa minaccia è impellente. Se non agissimo ora, quello che succederebbe sarebbe nostra responsabilità oltre che sua”.

Sono le parole che ha utilizzato il presidente della Commissione Giustizia, Jerry Nadler, per aprire il dibattito sulla messa in stato di accusa del presidente americano Donald Trump.

I deputati repubblicani riuniti alla Camera per ben 14 ore erano riusciti a far slittare il voto sull’impeachment a Donald Trump. Tuttavia, la Commissione Giustizia alla Camera ha detto sì alla messa in stato di accusa del capo della Casa Bianca, nonostante i voti contrari dei repubblicani. La discussione e il voto si sono concentrate dapprima sull’articolo che contempla l’accusa di abuso di potere da parte di Trump, poi su quello dell’accusa di ostruzione al Congresso. Infatti, al presidente americano sono contestate le pressioni esercitate contro l’Ucraina per le indagini su Joe Biden.

Manca quindi soltanto un ostacolo: il voto in Aula della prossima settimana.