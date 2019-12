Una persona è morta e altre 25 sono rimaste ferite nell'esplosione che ha devastato un condominio a Blankenburg, in Germania.

Paura a Blankenburg, cittadina nel cuore della Germania dove un’esplosione ha devastato un condominio nella mattinata di venerdì 13 dicembre, provocando la morte di una persona e ferendone altre 25.

Germania, drammatica esplosione in un condominio

Il dramma si è verificato nell’Harz, regione montuosa nel cuore della Sassonia-Anhalt, in un palazzo di cinque piani. Sul posto sono immediatamente accorse le squadre dei Vigili del Fuoco e i soccorritori, a bordo di numerose ambulanze e un mezzo dell’elisoccorso per un totale di oltre 160 operatori. Insieme a loro, anche gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e a eseguire i primi accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Una task force della polizia è stata istituita nella stazione della polizia ad Halberstadt.

A preoccupare era soprattutto la presenza – nei pressi del condominio in cui è avvenuta l’esplosione – di una scuola elementare e un asilo nido, con centinaia di bambini. Le autorità hanno ordinato l’evacuazione dei due istituti e di altri edifici circostanti e il trasferimento dei bimbi in altre strutture a scopo precauzionale.

I gestori di scuola e asilo hanno assicurato che tutti i minori sono in buone condizioni di salute e fuori pericolo.





Il precedente in Polonia

Solo pochi giorni prima otto persone sono morte a causa di un’esplosione in un palazzo in Polonia, a Szczyrk. L’edificio, di tre piani, è crollato in seguito alla deflagrazione provocata da una fuga di gas. Tra le vittime si contano anche quattro bambini. “Non ricordo un numero così elevato di vittime in un’esplosione di gas”, ha commentato il sindaco Jacek Kleszczewski. Sul posto sono intervenuti circa duecento agenti dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine.