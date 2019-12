La giornalista di 23 anni, Alex Bozarjian, è stata molestata in diretta tv da Thomas Callaway durante un collegamento per la maratona di Savannah.

Alex Bozarjian, 23 anni, era in collegamento con lo studio per raccontare la maratona di Savannah (nello stato della Georgia, Usa) quando è stata molestata in diretta tv proprio mentre svolgeva il suo lavoro. Un atleta passandole accanto le ha toccato il fondoschiena.

La vicenda è accaduta sabato 7 Dicembre 2019, mentre i corridori si apprestavano a giungere al traguardo. Alex stava raccontando l’avvenimento. Dietro di lei, molti corridori, sfilavano davanti alla telecamera, salutando o sorridendo. Uno di loro però, ha voluto andare oltre: appena è passato accanto alla giornalista, l’ha sculacciata. Alex Bozarjian è rimasta semplicemente senza parole, basita da tale comportamento. Dopo qualche secondo, ha ripreso il suo racconto, parlando del clima di felicità sul ponte per la manifestazione sportiva.





Giornalista molestata in diretta tv

Le immagini della scena sono diventate virali.

La giornalista ha commentato l’accaduto, dopo che in molti hanno manifestato la loro solidarietà alla giovane reporter: “Probabilmente perché la mia reazione emotiva è visibile, ed è qualcosa in cui molte ragazze e donne di tutto il mondo possono riconoscersi”.

In seguito, il molestatore è stato identificato dalle autorità locali. Si tratta di Thomas Callaway. In una intervista rilasciata a WSAV, il canale per cui lavora la ragazza, ha voluto subito scusarsi con lei, la sua famiglia, i suoi amici e i suoi colleghi. “È stato un gesto ignobile” ha ammesso l’uomo pentito di ciò che ha fatto “non sono quel tipo di persona che è stata dipinta, non sono perfetto e commetto degli errori. Le chiedo di accettare le mie scuse”. In ogni caso, il Savannah Sports Council ha mandato Callaway da tutte le future manifestazioni sportive.