Le telecamere di sicurezza mostrano come l'uomo di 51 anni abbia colpito a pugni in faccia i due bimbi nel retro di un negozio in California.

Un uomo di 51 anni ha aggredito a pugni in faccia due bimbi di 5 e 11 anni nel retro del negozio Target di Lodi, in California. L’aggressore è stato condannato a 9 anni ci carcere. Nel filmato inquietante ripreso dalle telecamere di sicurezza, infatti, i due ragazzini, le cui identità non sono state rivelate per privacy, stavano giocando a un videogioco nella sezione elettronica. Improvvisamente, però, Jeff Hardcastle (l’aggressore) si è alzato da dietro e ha colpito il maggiore. Poi si è invece accanito sul bimbo di 5 anni, al quale ha sferrato dei pugni in faccia. La Polizia lo ha fermato e portato in commissariato.





Pugni in faccia a due bimbi

Un’aggressione brutale per motivi non del tutto chiari. Così un uomo di 51 anni sarebbe entrato in un negozio di elettronica della California e dopo aver girato più volte senza una meta precisa avrebbe picchiato due bambini.

Infatti, Jeff Hardcastle, da quanto mostrano le inquietanti immagini delle telecamere, avrebbe aggredito da dietro il bimbo di 11 anni e poi avrebbe preso a pugni in faccia entrambi i bimbi. Il maggiore, inoltre, avrebbe cercato di difendere il più piccolo ma invano. L’uomo, infatti, ha scaraventato a terra i bambini con la sua forza. I due hanno riportato ferite gravi ma sarebbero in pericolo di vita.

Il procuratore distrettuale della contea di San Joaquin ha condannato Hardcastle a nove anni di carcere con le accuse di gravi lesioni fisiche a minore. Nell’ambito del patteggiamento, inoltre, si è anche dichiarato colpevole di una rapina commessa nel 2008.