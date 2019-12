Le isole Vanuatu sono state nuovamente colpite da un evento sismico di grande portata: il terremoto ha avuto magnitudo 6.1

Un violentissimo terremoto si è scatenato nella notte alle Isole Vanuatu. L’epicentro è stato individuato in mare, ad una profondità di 11 km. Come riportato dall’Istituto Italiano di Geofisica e Vulcanologia, la scossa ha avuto una fortissima magnitudo, 6.1. Le autorità locali al momento non hanno riferito di danni a cose o persone, ma gli accertamenti sono in corso.

Terremoto Isole Vanuatu

Stando a quanto riferiscono i media locali, la scossa è stata avvertita alle 15.57 locali, le 5.57 di questa mattina in Italia. La scossa è stata violenta e poco profonda, caratteristiche tipiche delle numerose scosse che si abbattono sull’arcipelago. L’epicentro è stato individuato in mare, nella zona dell’isola di Saratamata. Il sisma è stata segnalata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia al grado 6.1, quindi molto violenta.

Sul luogo sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine e si attendono notizie di eventuali danni. Al momento non sarebbe stato diramato alcun allarme tsunami.





Le precedenti scosse

L’arcipelago si trova tra l’Australia e la Nuova Zelanda, nella cosiddetta “cintura di fuoco”. Ciò fa delle Isole Vanuatu un luogo altamente soggetto ad eventi sismici e vulcanici di grandissima portata, che spesso possono rivelarsi fatali. Sono infatti presenti numerosi vulcani sottomarini che spesso e volentieri sono la causa dei terremoto che colpiscono le piccole isole. Solo pochi giorni fa, un altro sisma di magnitudo 6.0 aveva colpito le isole senza, anche in quel caso, provocare danni.