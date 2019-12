Walmart, ritirata maglia con Babbo Natale che sniffa cocaina

La catena canadese di vestiti Walmart ha messo in commercio una maglia raffigurante Babbo Natale con la cocaina.

La catena canadese di vestiti Walmart ha messo in commercio una maglia raffigurante Babbo Natale con la cocaina. Immediato l’intervento delle autorità colombiane che hanno forzato il ritiro dal mercato.

Walmart, ritirata maglia con Babbo Natale che pippa cocaina

Il mercato è anche sinonimo di creatività e fantasia, ma a volte può davvero spingersi oltre i limiti della tolleranza. Protagonista della vicenda quasi surreale è la catena canadese Walmart, che aveva messo in commercio una maglia natalizia con Babbo Natale in primo piano.

Fino a qui niente di particolare, se non che sul tavolo appaiono anche tre strisce di cocaina che di fatto giustificano la felicità di Santa Claus, come spiega anche la breve descrizione della maglia che accompagna la sua vendita: “Sappiamo tutti come funziona la neve . È bianca, farinosa, e la migliore arriva dal Sud America.

È per questo che a Babbo Natale, un povero vecchietto che se ne sta rintanato lassù al Nord, che fa piacere divertirsi quando gli arriva un po’ di neve di prima qualità proveniente dalla Colombia. Così lui se l’è disposta sul tavolino da caffè in belle e lunghe strisce per poi inalarsele in tutto il loro profumato aroma“.

Frasi che subito hanno fatto inalberare i vertici alti della Colombia, come il direttore dell’Agenzia Nazionale per la difesa dello Stato Camillo Gomez Alzate che così ha commentato l’episodio: “Il maglione di Walmart è un’offesa al paese, provoca un danno ai prodotti legali della Colombia ed è un danno alla reputazione del paese, indipendentemente da qualsiasi circostanza”.

Immediatamente le autorità colombiane hanno provvisto all’eliminazione dal mercato del maglione, per buona pace di chi avrebbe voluto comprare un’originale regalo per parenti e amici.