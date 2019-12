Il fenomeno delle Sardine ha invaso piazza San Giovanni a Roma ma non solo: in altre 24 città del mondo le piazze si sono riempite.

Il movimento delle Sardine travalica i confini nazionali: mentre si svolgeva il flash mob a Roma, infatti, anche altre 9 città internazionali si riempivano di persone. Non solo piazza San Giovanni, ma anche i centri di Parigi, Berlino, Londra, Bruxelles e New York. Mattia Santori ha radunato oltre 100 mila persone nella Capitale ma anche molte altre all’estero. Basti pensare che in Francia si sono ritrovati in 200 nella piazza del Trocadero, mentre a Bruxelles erano centinaia le persone in piazza.





Sardine, il flash mob

Le Sardine continuano a radunare migliaia di persone in Italia e altre centinaia all’estero: il flash mob organizzato da Mattia Santori ha invaso tutto il mondo. Da Parigi a New York passando per Bruxelles. In tutte le piazze internazionali si intonano le canzoni diventate ormai un inno per il movimento delle Sardine: da ‘Com’è profondo il mare’ di Lucio Dalla a ‘La Libertà’ di Giorgio Gaber fino a ‘People have the power’ di Patti Smith.

Immancabile ‘Bella ciao’.

Nella piazza dei Diritti Umani, “Parvis des Droits de l’Homme”, a Parigi c’erano almeno 200 persone; altre centinaia erano invece a Bruxelles, nella place de l’Albertine. Nella capitale francese, già scossa per le proteste contro il sistema pensionistico voluto da Emmanuel Macron, tantissimi giovani sono scesi in piazza. Tutti insieme in un clima tipicamente invernale piuttosto raro in Francia. Tutti con lo stesso obbiettivo: fermare l’avanzata dell’estrema destra e in particolare le politiche di Matteo Salvini.