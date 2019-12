Nuova scossa di terremoto nelle Filippine all'alba di oggi, domenica 15 dicembre 2019: il sisma è stato avvertito dalla popolazione.

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.8 ha colpito l’isola Mindanao, nelle Filippine, all’alba di oggi, domenica 15 dicembre 2019 intorno alle ore 7:11. Da quanto si apprende dagli strumenti di US Geological Survey, l’epicentro era a 56 km a sud-ovest della città di Davao; mentre l’ipocentro era a 53 km di profondità. Secondo l’istituto, tuttavia, “vi sono poche probabilità di vittime e di danni”. Non è stata diramata alcuna allerta tsunami.





Terremoto nelle Filippine oggi

Nuova scossa di terremoto nella mattinata di oggi al largo dell’isola Mindanao, nelle Filippine: una scossa di magnitudo 6.8 è stata avvertita dalla popolazione. Erano le 7:11 (ora italiana) di domenica 15 dicembre quando la terra ha iniziato a tremare.

Secondo quanto rilevato dagli strumenti di US Geological Survey, inoltre, il sisma ha avuto profondità pari a 53 km e l’epicentro si trovava a 56 km verso sud rispetto alla città di Davao, a 6 chilometri a nord-ovest della città di Padada. Il sisma, secondo gli esperti, era di origine tettonica e aveva una profondità di 30 chilometri, secondo Phivolcs (l’istituto di sismologia e vulcanologia delle Filippine).

Un terremoto di tale rilievo è classificato come “forte” e potrebbe provocare danni ingenti a cose o persone. Tuttavia, per il momento è stata allontanata l’allerta possibili tsunami e non sono state rilevate vittime o edifici danneggiati. La situazione comunque resta monitorata anche nelle prossime ore.