Greta Thunberg in treno: “Potevi dire che avevi posto in prima classe”

Greta Thunberg in treno seduta per terra: "Il nostro team si è mosso per farti viaggiare in prima classe", scrivono le ferrovie tedesche

Ha partecipato alla Conferenza dell’Onu sui cambiamenti climatici di Madrid, commentando: “Alcune persone hanno paura del cambiamento e questo è ciò che i giovani portano. I politici cercano disperatamente di farci tacere”. Era in prima fila anche alla manifestazione di Torino organizzata da Fridays For Future, dove ha incoraggiato i tanti giovani attivisti: “Dobbiamo continuare, dobbiamo continuare a difendere il pianeta. Non ci sono opzioni”. Poi ha intrapreso un lungo viaggio per tornare a casa in Svezia, rigorosamente non in aereo. La foto di Greta Thunberg in treno seduta per terra ha fatto il giro del mondo, ma la risposta della compagnia ferroviaria tedesca non si è fatta attendere. Sui social è scoppiata la polemica

Greta Thunberg in treno seduta per terra

La giovane attivista svedese, durante il viaggio di ritorno, ha pubblicato su Twitter una foto che la ritrae in treno seduta per terra e circondata da enormi valigie.

Ha viaggiato per ore su un treno della compagnia tedesca Deutsche Bahn e ha fatto sapere: “Viaggio attraverso la Germania su treni sovraffollati. E finalmente sto per tornare a casa!”.

Nonostante la compagnia ferroviaria tedesca sia nota per la sua puntualità, negli ultimi periodi sta attraversando una crisi, la quale ha comportato ritardi, cancellazioni dei treni e tariffe esose. La Deutsche Bahn, tuttavia, non ha gradito il tweet dell’attivista.

“Cara Greta, grazie per aver supportato la battaglia della Deutsche Bahn contro i cambiamenti climatici! Siamo lieti che tu fossi su un nostro treno sabato 14 dicembre 2019. Un treno che funziona al 100% con elettricità ecologica“, ha tenuto a precisare in un tweet la compagnia tedesca.

In un secondo tweet ha aggiunto: “Sarebbe stato ancora più bello se tu avessi anche riferito quanto il nostro team si sia mosso in modo cordiale e competente per farti viaggiare in prima classe“.

Anche Greta Thunberg ha risposto indirettamente alla compagnia ferroviaria, facendo sapere che il treno su cui viaggiava “da Basilea è stato rimosso dalla circolazione. Così ci siamo seduti sul pavimento di due treni diversi. Dopo Goettingen mi sono seduta“. E ancora: “Questo non è un problema, ovviamente, e non ho mai detto che lo fosse. I treni sovraffollati sono un ottimo segno perché significa che la domanda di viaggi in treno è alta”.