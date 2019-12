Heidi Boussard e Margot Carey sono scomparse il 12 dicembre: la mamma di 33 anni e la figlia di due settimane sono sparite nel nulla.

Heidi Broussard, una mamma di 33 anni, e la figlia Margot Carey di appena due settimane sono improvvisamente scomparse ad Austin, in Texas. Shane Carey, il compagno della donna ha denunciato la scomparsa di entrambe lo scorso 12 dicembre e ha lanciato un appello: “Aiutateci a trovarle”. Il padre, che continua a negare ogni possibile coinvolgimento nella vicenda, inoltre, ha aggiunto: “Non so se qualcuno abbia fatto loro del male ma di certo lei non si sarebbe mai allontanata da sola”.





Texas, Mamma e figlia scomparse

Shane Carey ha lanciato un appello per ritrovare Heidi Boussard e Margot Carey: mamma di 33 anni e figlia di due settimane sono scomparse da quasi una settimana. Era il 12 dicembre scorso, infatti, quando Heidi ha accompagnato il figlio maggiore a scuola, lasciandolo davanti alla Cowan Elementary School.

Poi di lei e dell’altra bimba avuta da un paio di settimane non è rimasta traccia. Più trascorrono i giorni e più le speranze di ritrovarle in vita si affievoliscono. Erano le 7:50 del 12 dicembre quando Heidi ha lasciato il figlio a scuola, come hanno testimoniato le immagini delle telecamere. Poi buio. Sharey ha racocntato che le due sarebbero tornate a casa, dove sono rimasti tutti i loro effetti personali. Nell’abitazione, dove non sono presenti segni di violenza, mancherebbero soltanto il cellulare e le chiavi di casa della giovane mamma.

La denuncia del compagno di Heidi è arrivata a 12 ore di distanza dall’ultimo avvistamento della donna, ma l’uomo nega ogni possibile coinvolgimento nella vicenda. La coppia sta insieme da 10 anni e lo scorso 26 novembre aveva avuto la seconda figlia, Margot.

Heidi “è una persona stupenda – ha riferito il compagno -, ha tanti amici ed è una mamma meravigliosa. Per favore, chiunque le veda in giro contatti me o gli agenti”.