Nuova tragedia nel Mediterraneo, a poco più di due mesi dalla strage registrata al largo di Lampedusa. La Ong Alarm Phone ha diffuso la notizia di un naufragio avvenuto al largo del Marocco, in cui hanno perso la vita 7 migranti. Altri 20 risultano attualmente dispersi. Poche ore prima, la Ong aveva ricevuto una richiesta di aiuto da un barcone, con a bordo 90 persone, al largo di Nador.

Sarebbero 63 le persone tratte in salvo dai soccorritori intervenuti in seguito a un naufragio di un barcone di migranti al largo del Marocco. Dal profilo Twitter del soccorso di Rabat si segnala anche un primo bilancio: almeno 7 persone sono morte e altre 20 risultano disperse. Alarm Phone, inoltre, aveva parlato con i centri di soccorso di Rabat spiegando che “siamo distrutti”, ma “speriamo che altri sopravvissuti vengano trovati”.

Il naufragio è avvenuto intorno alle ore 14:48 di oggi, lunedì 16 dicembre.

La ong aveva ricevuto una richiesta di aiuto soltanto poche ore prima da un barcone al largo di Nador con a bordo 90 persone.

This morning, we were alerted by a boat off #Nador, carrying about 90 people, incl. many women & several children. They were in panic & said they were capsizing. After this call we lost contact & don’t know what happened to them. Authorities in #Morocco & #Spain are informed. pic.twitter.com/MPZ9rJLyCc

— Alarm Phone (@alarm_phone) 16 dicembre 2019