Una ragazza lesbica di 18 anni è stata dapprima insultata verbalmente e poi picchiata fisicamente da un gruppo di 7 ragazzi in Russia. L’aggressione è avvenuta nei pressi di San Pietroburgo: Ekaterina stava passegiando in centro insieme a un’amica quando all’improvviso ha ricevuto insulti omofobi. Dopo la violenza verbale si è passati a quella fisica. La giovanissima, non riuscendo a trovare riparo in un bar, avrebbe riportato gravi lesioni al volto. I suoi aggressori, infine, non sono stati ancora fermati.





Russia, ragazza lesbica picchiata

“I sette uomini si sono avvicinati, chiedendoci cosa ci fosse nelle nostre tasche”. A raccontare l’aggressione è Ekaterina Lyskh, la ragazza lesbica di 18 anni che è stata picchiata in Russia. Mentre stava passeggiando insieme all’amica Alina, è stata insultata da un gruppo di ragazzi.

Poi i giovani sarebbero passati all’aggressione fisica. “Abbiamo provato a proseguire per la nostra strada – ha proseguito la 18enne -, ma ci hanno bloccate. Siamo comunque riuscite a imbatterci in una sorta di caffetteria. Ho provato a chiamare la guardia ma non ho avuto tempo”.

Ekaterina Lyskh è stata accompagnata all’ospedale dove ha riportato una commozione cerebrale. Dopo l’intervento e i punti ai lati della bocca, la 18enne ha deciso di raccontare sui giornali e sui social quanto accaduto. Dal suo profilo Instagram, infatti, ha diffuso un video nel quale spiega come è avvenuta l’aggressione. Episodi come questi in Russia sono all’ordine del giorno e purtroppo i protagonisti non vengono mai debitamente puniti. Gli aggressori delle due giovani sono ancora in fuga.