Si chiamano Charlotte Curtis e John Henderson e sono la coppia più longeva al mondo: sono sposati dal 22 Dicembre del 1939.

Charlotte Curtis e John Henderson sono sposati e felici dal lontano 22 Dicembre del 1939. Sono passati ormai 80 anni da quando si scambiato il loro “Si” ma sembra che nei loro cuori, niente sia cambiato. Oggi sono pronti a festeggiare le Nozze di Quercia nella casa di riposo di Austin, Texas (Usa) dove vivono ormai da tempo. Quando si sono sposati avevano 25 e 26 anni: quest’anno, Charlotte ha compiuto 105 anni, mentre John 106. Il loro amore è entrato di diritto nel Guinnes dei primati. I due sono la coppia vivente più longeva del mondo. L’idea di nominarli per il libro dei record è venuta al nipote, Jason Free.





Coppia più longeva del mondo

La coppia, con un’età complessiva di 211 anni, ha descritto la loro ricetta per la longevità in una frase: vivere con moderazione.

In un’intervista al Washington Post, John e Charlotte hanno poi provato a svelare il segreto per un rapporto così duraturo: “Per qualcuno è il fatto che non abbiamo mai avuto figli. C’è chi dice che è per questo motivo che siamo diventati vecchi assieme”, scherzano. John ha poi aggiunto: “Ricordo il giorno del matrimonio, il giorno in cui ci siamo sposati come se fosse ieri, perché è così vivido nella mia mente”.

Sebbene il loro matrimonio sia lunghissimo, in realtà non è il più longevo della storia, anche se manca poco. Il primato appartiene ancora a Zelmyra e Herbert Fisher, che si sposarono nemmeno ventenni e rimasero insieme per 86 anni e 290 giorni prima della morte di Herbert nel 2011.