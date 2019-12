In Brasile almeno 5 vittime in un incidente tra 6 veicoli in autostrada. Tra i morti c'è anche Adrielle de Oliveira Gomes, eletta miss Alagoas 2019

Grave incidente tra 6 veicoli in autostrada. Sono rimasti coinvolti tre camion e tre auto lunga la BR-116 in Brasile. Il bilancio è drammatico.

Incidente tra 6 veicoli in autostrada

Sarebbero almeno 4 i feriti e 5 le vittime dell’incidente avvenuto lungo un’autostrada in Brasile. Le persone che hanno perso la vita sono rimaste carbonizzate nel drammatico impatto. Anche la modella Adrielle de Oliveira Gomes, eletta miss Alagoas 2019. La 19enne sognava una carriera sulle igliori passerelle del mondo, ma un tragico destino la uccisa prematuramente. La giovane modella era anche un’intraprendente studentessa di giornalismo. I genitori di Adrielle hanno avuto conferma della morte della diciannovenne solo dopo aver effettuato gli esami del Dna.

L’auto su cui viaggiava la modella, nata a Satuba, nella regione metropolitana di Maceió, ha impattato contro un camion.

Il veicolo ha preso fuoco e per lei non c’è stato niente da fare. A bordo della vettura, oltre alla 19enne, c’erano altre 4 persone. Tutti hanno perso la vita. Inutili gli interventi dei soccorritori. Tra i quattro feriti, invece, una persona verserebbe in gravi condizioni. A eccezione della giovane modella, che stava rientrando a casa per trascorrere le festività natalizie con la sua famiglia, non sono state rese note le identità delle altre persone coinvolte nel violento schianto.



Il traffico è rimasto bloccato per diverso tempo a causa del grave incidente. Ancora non si conoscono le cause che hanno provocato uno scontro tra sei veicoli lungo l’autostrada. Le autorità competenti stanno ancora eseguendo i dovuti accertamenti per far luce sull’esatta dinamica e ricostruire l’accaduto.