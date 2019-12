Prete pedofilo si uccide con un colpo alla tempia. È successo a Plata, a 60 km da Buenos Aires

La Chiesa è stata “sorpresa in flagrante adulterio”, ha dichiarato Papa Francesco. Degli istinti perversi e meschini sporcano la purezza ecclesiastica. Le vittime sono in aumento. Accusato di 5 casi di abusi, un prete pedofilo si uccide in Argentina. Il parroco per 14 anni è stato cappellano del servizio penitenziario di Buenos Aires.

Prete pedofilo si uccide

Si è ucciso dopo aver ricevuto la notizia che presto sarebbe stato trasferito in carcere.

Don Eduardo Lorenzo, 59 anni, si è ucciso con un colpo alla tempia. È successo a Plata, circa 60 km da Buenos Aires. Victor Manuel Fernández, arcivescovo de la Plata, ha dichiarato ai suoi fedeli: “Cari fratelli e sorelle della comunità arcidiocesana, prima della morte di nostro fratello Eduardo Lorenzo, che si è tolto la vita dopo lunghi mesi di enormi tensioni e sofferenze, possiamo solo unirci alla preghiera per lui affinché il Dio della vita lo possa ricevere in infinito amore”.

A Buenos Aires organizzava gruppi di giovani con i boy scout e fu pastore di diverse chiese di Gonnet, Berisso e Olmos.



Le prime denunce a suo carico risalgono al 2008. L’accusa era di abuso sessuale, ma in quell’occasione la causa non aveva portato a condanne. La procuratrice Ana Medina, lunedì 16 dicembre, aveva chiesto l’arresto del prete. La giudice Marcela Garmendia ha presentato la richiesta e rifiutato l’esenzione dal carcere precedentemente presentata dall’avvocato dell’imputato.

La difesa di don Eduardo Lorenzo

Il prete 59enne, che ha sempre goduto della sua libertà, a lungo si è difeso: “Sono innocente. Non sono un pedofilo, non ho commesso alcun atto indegno del mio essere sacerdote. Ho difetti come tutti gli altri, ma non perversioni, che io condanno e condanno sempre.

Sono stato demolito, sono in un momento spaventoso della mia vita”. Solo una settimana prima della sua morte, quando non era ancora a conoscenza della condanna che lo avrebbe portato in carcere, aveva dichiarato: “La mia vita stava andando bene. Ora, invece, è diventata un calvario”. E ancora: “Sono abbattuto, spogliato. Sono più solo di un cane“.

A metà dello scorso luglio, inoltre, monsignor Víctor “Tucho” Fernández, gli proibì di restare da solo con i minori, come “precauzione”. A dicembre sono stati resi noti i risultati della perizia psicologica dell’Ufficio forense della provincia di Buenos Aires. Dagli esiti è emerso che don Eduardo Lorenzo ha una “personalità con caratteristiche di manipolazione ed egocentrismo oltre a una complessa organizzazione psichica, presentazione ossessiva di un’immagine grandiloquente di sé stesso, che nasconde una struttura psicopatica perversa avendo bisogno di altri per idolatrarlo ed esaltare l’autostima”.

Le accuse

La prima denuncia arrivò da un ex ufficiale di polizia di nome Julio César Frutos.

Era il 20 agosto 2008. All’epoca dei fatti, la vittima, il suo figlioccio Diego Pérez, era minorenne. Il giovane ha raccontato di aver subito abusi sessuali da parte del parroco. Tuttavia, pare che la vicenda sia rimasta ferma per 10 anni. È stato l’avvocato Juan Pablo Gallego a far riaprire il caso.

“Mi diceva “Sei un uomo di colore”, quindi devi farlo. Mi ha spinto, mi ha portato nella sua stanza per oltraggiarmi e fare sesso con me. Alla fine ero alcolizzato e di nuovo sottomesso sessualmente”, ha raccontato la vittima.

Anche Bartoli, nel gruppo scout organizzato da don Eduardo Lorenzo, ha denunciato gli abusi di cui è stato vittima. Allora aveva solo 13 anni: “Ogni venerdì, per due anni, c’erano cene nel suo appartamento. Eravamo io e i leader scout. Le riunioni sono state fissate con la scusa di pianificare le attività del sabato. Quando hanno finito sono rimasto lì e ha fatto il suo rituale: fare il bagno, radersi, profumare e indossare il pigiama. Poi mi ha detto di aiutarlo a dormire. Baciarlo, abbracciarlo”. A raccontarlo è Julian, che con le lacrime agli occhi confessa l’incubo vissuto. Lo ha fatto nel corso di una conferenza stampa del luglio 2019, dopo aver testimoniato davanti al pubblico ministero.

Anche il 44enne Gustavo (nome fittizio), che vive a La Plata, ha denunciato quanto subito. Solo dopo aver ascoltato le parole di Bartoli ha preso coraggio e ha sporto denuncia. Aveva 16 anni quando incontrò per la prima volta il prete pedofilo. Anch’egli era uno scout.

“Un giorno mi chiama a casa mia e mi invita a cena fuori. Quella notte ad Almendra abbiamo bevuto molto whisky. Siamo tornati nella parrocchia di Olmos, ancora una volta mi ha chiesto i massaggi e non mi sentivo molto bene. Ma ho fatto i massaggi e ha sempre cercato la stessa posizione. Questa volta ha iniziato a fare i movimenti in modo molto esagerato. Poi sono sceso, si è alzato e ha ripetuto che tutto andava bene, che era molto contento dell’amicizia che avevamo, che non c’era niente di sbagliato. Ma ho insistito per andarmene, e lì mi ha abbracciato e ha cercato di baciarmi sulla bocca. Gli ho detto che era un figlio di put***a”, ha raccontato.