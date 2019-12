Momenti di paura nel quartiere della Libertà del Nord Filadelfia dove un'auto è finita all'improvviso sulla vetrina di un negozio

Attimi di panico in un negozio nel quartiere della Libertà del Nord Filadelfia, dove un’auto è finita all’improvviso sulla vetrina della Penn Herb Company. Fortunatamente non ci sono feriti, ma ovviamente si segnalano danni per il negozio.

Auto finisce nella vetrina del negozio

Momenti di paura quelli che si sono vissuti nella giornata del 18 dicembre poco dopo le ore 12.30. Si trattava di una normale giornata di lavoro, quando all’improvviso i proprietari della Penn Herb Company, sulla North 2nd Street, hanno assistito ad una scena inaspettata. Un conducente, a bordo di una Lexus, è piombato all’improvviso sulla porta principale del loro negozio.

Il video delle telecamere di videosorveglianza, reso disponibile sul web da Action News, mostrano le immagini del terribile schianto contro la vetrina di un negozio nel quartiere delle libertà nel Nord di Filadelfia.

I proprietari stanno quindi lavorando per ripulire e riparare il loro negozio dopo che l’auto si è schiantata sulla vetrina. Al momento non sono ancora chiari i motivi che hanno portato il guidatore della Lexus a perdere il controllo. Non ci sono fortunatamente notizie di feriti e le autorità stanno svolgendo le opportune analisi del caso per accertare le dinamiche delle vicenda e le eventuali responsabilità.



Anche se nessuno si è fatto male, infatti, per il punto vendita si sono registrati numerosi problemi a partire dai danni provocati dall’autovettura. Sul posto sono quindi intervenute le forze dell’ordine per verificare quanto accaduto. Non resta quindi che attendere il risultato delle indagini per capire cosa abbia portato l’automobilista a schiantarsi sulla vetrina del negozio.