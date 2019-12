Ambulanza in ritardo: 47enne muore di infarto

Donna Gilby, britannica di 47 anni, è morta aspettando che arrivasse l'ambulanza, giunta sul luogo con sei ore di ritardo.

Per ore ha aspettato al freddo che arrivasse l’ambulanza. Un ritardo fatale che è costato la vita a Donna Gilby, la 47enne britannica che è morta d’infarto in attesa che l’ambulanza intervenisse per aiutarla. È successo a Cwmaman, nel Galles. La donna era uscita proprio per andare a una visita medica. È scivolata mentre rincasava.





Ambulanza in ritardo di 6 ore

La donna si è ferita gravemente alla caviglia e l’ambulanza ha impiegato circa 6 ore per arrivare e prestare i necessari soccorsi. La 47enne ha dovuto aspettare tutto quel tempo al freddo, immobile sulla strada. Quando finalmente è arrivata l’ambulanza, le sue condizioni si erano già drammaticamente aggravate. Il freddo prolungato ha causato alla donna un arresto cardiaco al quale non è riuscita a sopravvivere.

Alcuni passanti hanno cercato di aiutare la 47enne distesa per terra portandole alcune coperte e provando a scaldarla in vari modi.

Purtroppo ogni sforzo si è rivelato inutile a causa delle rigide temperature che caratterizzano questo periodo dell’anno. Il sistema sanitario britannico ha dovuto giustificare il fatale ritardo dell’ambulanza con il gran numero di chiamate e interventi di soccorso concentrati tutti proprio in quelle poche ore.

Un caso simile è accaduto anche nel 2018 in Italia, a Larino, in provincia di Campobasso. Nel luglio del 2018 un uomo di 47 anni ha perso la vita dopo aver accusato un improvviso malore. I familiari avevano chiamato immediatamente il 118 ma l’ambulanza era arrivata con un forte ritardo a causa di un altro intervento. Una volta sul luogo, per il 47enne era già troppo tardi.