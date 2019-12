Nella giornata del 20 dicembre una collisione tra due navi da crociera della compagnia Carnival Cruises è avvenuta davanti alle coste del Messico.

Attimi di panico in Messico, dove nella giornata di venerdì 20 dicembre è avvenuta una collisione tra due navi da crociera della compagnia Carnival Cruises nel porto di Cozumel, in Messico. Protagoniste dell’incidente sono la Carnival Legend e la Carnival Glory, la quale stando alla ricostruzione delle dinamica dell incidente ha colpito la prima imbarcazione mentre effettuava una manovra di attracco al porto. Nello scontro è rimasto ferito un passeggero, mentre in un comunicato ufficiale la compagnia ha dichiarato: “Stiamo valutando il danno, ma non ci sono problemi che incidono sulla navigabilità di entrambe le navi”.

Collisione tra due navi da crociera in Messico

Stando alle informazioni trapelate, sembra che la collisione si avvenuta dopo che la Carnival Glory ha tamponato la Carnival Legend mentre questa era già attraccata nel porto di Cozumel.

In gergo tecnico si parla infatti di allisione – e non di collisione – quando una nave in movimento colpisce un’altra nave che invece è ferma. Stando a quanto riportato dalla compagnia, un passeggero è rimasto ferito mentre gli ospiti delle sale da pranzo sui ponti 3 e 4 sono stati immediatamente evacuati.

Un passeggero della Carnival Glory ha affermato che i forti venti della zona potrebbero aver giocato un fattore determinante nello scontro. Un’altra passeggera ha invece minimizzato l’accaduto ai microfoni della Cnn: “L’incidente non è stato poi così grave. Sembrava proprio che una grande onda si schiantasse contro la nave. […] Ieri sera abbiamo sperimentato alcuni importanti movimenti sulla barca, quindi questa mattina abbiamo pensato che stesse accadendo qualcosa di simile”.