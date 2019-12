Paura per i 270 passeggeri a bordo dell'aereo: l'atterraggio di emergenza è stato causato da un incendio del motore.

Tanta, tanta paura per i passeggeri a bordo di un aereo diretto a Tokyo che ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a causa di un incendio che ha colpito il motore destro del Boeing. Per fortuna nessun ferito, ma solo un’esperienza emotivamente molto forte che sarebbe potuta finire in tutt’altro modo.

Aereo per Tokyo, atterraggio di emergenza

Nel pomeriggio di venerdì 20 dicembre, un aereo diretto a Tokyo è stato costretto all’atterraggio di emergenza. Secondo quanto ricostruito dal personale di volo, il Boeing della compagnia aerea All Nippon Airways era partito dal Giappone occidentale ed era diretto a Tokyo Haneda. A causa di un incendio che ha colpito il motore destro, però, l’aereo è atterrato d’emergenza a Fukuoka: l’atterraggio è stato effettuato in assoluta sicurezza.

La pista interessata è stata successivamente chiusa per una trentina di minuti, si cercava di capire quali sarebbero potute essere le cause dell’incendio. Il tutto è stato filmato da un testimone che, con il suo telefono, ha immortalato il Boeing con le fiamme che divampavano dal motore di destra. Come confermato dai media locali, sull’aereo erano presenti 270 passeggeri: nessun ferito ma solo tanto spavento per l’accaduto.

Atterraggio di emergenza in Ucraina

Il quattro ottobre del 2019 un aereo militare fu costretto all’atterraggio di emergenza nei pressi della città ucraina di Leopoli dopo aver esaurito il carburante. In quell’occasione, però, il bilancio fu molto più tragico: cinque morti e tre feriti gravi.