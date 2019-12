Sabato 21 dicembre un mercatino di Natale nel centro di Nizza è stato evacuato dalla polizia a seguito di un allarme bomba, poi rivelatosi infondato.

Attimi di panico a Nizza, in Francia, dove nella giornata del 21 dicembre un mercatino di Natale è stato evacuato a seguito di un allarme bomba rivelatosi successivamente infondato. A quanto risulta dalle informazioni trapelate, sembra infatti che un uomo di sia avvicinato agli agenti di polizia li presenti minacciando di far esplodere una bomba tra la folla. L’uomo è stato in seguito arrestato ma solo dopo che era stato mobilitato un ingente numero di uomini delle forze dell’ordine, delle forze speciali, dei militari e dei Vigili del Fuoco.

Evacuato mercatino di Natale a Nizza

L’allarme bomba è rientrato solo alle ore 17, quando gli artificieri delle forze dell’ordine hanno potuto accertare l’assenza di qualunque tipo di esplosivo tra le bancarelle del mercatino natalizio.

In totale 3.500 persone sono state evacuate in soli 20 minuti dalle strade del centro di Nizza. Il mercatino era stato allestito in Place Masséna, da dove per ragioni di sicurezza vi si poteva accedere soltanto attraverso degli specifici passaggi sorvegliati dagli agenti di polizia.

Il falso allarme di sabato 21 ha purtroppo riportato alla mente dei cittadini nizzardi il tragico attentato terroristico avvenuto il 14 luglio del 2016, durante la festa nazionale francese. In quell’occasione un camion si lanciò tra la folla, assiepata lungo il Promenade des Anglais per assistere allo spettacolo dei fuochi artificiali, causando 86 morti e 450 feriti.





Le parole del sindaco di Nizza

Intervistato dalla stampa transalpina, il sindaco di Nizza Christian Estrosi ha riportato quanto appreso dalle forze dell’ordine: ” Un individuo è passato rapidamente davanti a una guardia di sicurezza, indicando in sostanza che avrebbe fatto” saltare in aria tutto “, e suggerendo che aveva messo degli esplosivi nel mercatino di Natale.

L’agente ha immediatamente trasmesso le informazioni alle forze di sicurezza utilizzando le nostre telecamere di sorveglianza, identificando in seguito l’individuo che è stato arrestato dalla polizia in un grande magazzino vicino “.

Parole simili anche da parte del vicesindaco Rudy Salles, che ha dichiarato: “Un uomo è uscito dal mercato di Natale e ha detto alle guardie che avrebbe fatto esplodere una bomba. Abbiamo evacuato il posto per fare le verifiche. Anche se si tratta di un pazzo, prendiamo tutte le precauzioni“.