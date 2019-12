Un uomo di 60 anni ha accusato dolori all'addome ed è stato immediatamente ricoverato in ospedale: aveva una bottiglia di vetro nel retto.

Un uomo di 60 anni ha lamentato forti dolori all’addome e si è recato in ospedale: i medici, però, hanno scoperto che aveva una bottiglia di vetro nel retto. La giustificazione dell’uomo di fronte alla scoperta dei medici è stata davvero sconvolgente. Il 60enne, infatti, ha spiegato di aver utilizzato una bottiglia per grattarsi nel momento in cui aveva un forte prurito. Ricoverato e operato d’urgenza in un ospedale della Cina, l’uomo ha rischiato lesioni gravissime. Se la bottiglia si fosse rotta, le conseguenze sarebbero state devastanti.





Dolori all’addome per bottiglia nel retto

Un episodio davvero singolare quello raccontato da Metro e accaduto in Cina. Un uomo di 60 anni ha accusato forti dolori all’addome ed è stato immediatamente ricoverato in ospedale. Dopo i primi accertamenti, i medici hanno ritrovato nel retto una bottiglia di vetro. Incredibile ma vero.

L’uomo ha dunque spiegato di essersi grattato con la bottiglia ma con una mossa forse troppo decisa non è più riuscito ad estrarla dal corpo. A quel punto il chirurgo, spaventato dalle possibili conseguenze che la rottura del vetro avrebbe potuto causare, lo ha subito condotto in sala operatoria. Dopo una delicata operazione chirurgica, però, il medico è riuscito a estrarre la bottiglia intatta senza provocare alcuna lesione nel paziente. Inoltre, ha voluto diffondere l’immagine della bottiglia di 18 centimetri all’interno del retto del 60enne per invitare tutti a non imitare questo strano comportamento. Poteva trasformarsi in una tragedia.