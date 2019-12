Un fan di Star Wars presente alla proiezione è impazzito perché un altro spettatore ha controllato il cellulare durante il film

Un fan di Star Wars presente alla proiezione cinematografica della pellicola della famosa saga è andato in escandescenza perché un altro spettatore ha controllato il cellulare durante il film.

Star Wars: L’ascesa di Skywalker, fan in escadenscenza contro spettatore

Da pochi giorni in Italia è uscito Star Wars: L’ascesa di Skywalker, ultimo prequel della famosa saga cinematografica. I fan del genere sono impazziti, ma qualcuno non tanto per la trama avvicente, ma per motivi etici.

A Vancouver, durante la proiezione del fim in un cinema, un fan è letteralemente impazzito, accanendosi contro altri spettatori intenti a guardare i telefoni piuttosto che il grande schermo: “Io sono un vero fan di Star Wars! Spegnete i vostri telefoni! Spegnete i vostri telefoni! Spegnete i vostri telefoni! Usate le vostre teste! Benvenuti nel 21esimo secolo! Siete dei perdenti, sempre appiccicati a quel telefono! Ho aspettato anni per vedere questo film, e uno stronzo di fianco mi si deve mettere al telefono?“.

Ovviamente è intervenuto lo staff del cinema che ha calmato i bollenti spiriti, bloccando di fatto la proiezione che è ricomincita dall’inizio in un secondo momento.

Una doppia visione gratis per chi come quel fan era andato al cinema a gustarsi il nuovo film della saga, poco meno per chi avrebbe voluto solo passare una tranquilla serata davanti allo schermo. Ricordiamo a tutti i cinefili che Star Wars: L’ascesa di Skywalker è uscito in Italia il 18 dicembre ed è l’ultimo capitolo della fortunata saga.